Кошки часто пьют чай и компот из оставленных на столе чашек, ловят капли из-под крана и даже пробуют воду из унитаза, при этом игнорируя ту, что специально приготовлена для них. Это не проявление вредности или упрямства.

На протяжении миллионов лет в дикой природе кошки питались животными, которых убивали сами или другие хищники. Они не могли знать, как долго лежит найденная туша и не попали ли в ближайший водоем микробы, размножившиеся в ней.

Даже если хищник только что убил свою жертву, свежая кровь не улучшала вкус воды. Поэтому хищники никогда не пили воду в том месте, где ели.