Потому что они способны это делать.

Недавние исследования показывают, что попугаи обладают высоким уровнем интеллекта по сравнению с другими птицами, а их умение воспроизводить человеческую речь связано с уникальной структурой мозга.

Сравнив активность генов в различных типах нервных клеток у попугаев и певчих птиц, нейрофизиологи выявили в их мозге необычный участок, который отсутствует у других видов птиц.

В мозге певчих птиц и попугаев находятся так называемые «ядра обучения», которые помогают им запоминать звуки и воспроизводить их. Генетический анализ показал, что эти «ядра» у попугаев имеют совершенно иную структуру: они окружены многослойной оболочкой, состоящей из нейронов. Чем толще эта оболочка, тем выше способность попугая запоминать слова и воспроизводить звуки.