Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему попугаи могут говорить 0 75

В мире животных
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему попугаи могут говорить

Потому что они способны это делать.

 

Недавние исследования показывают, что попугаи обладают высоким уровнем интеллекта по сравнению с другими птицами, а их умение воспроизводить человеческую речь связано с уникальной структурой мозга.

Сравнив активность генов в различных типах нервных клеток у попугаев и певчих птиц, нейрофизиологи выявили в их мозге необычный участок, который отсутствует у других видов птиц.

В мозге певчих птиц и попугаев находятся так называемые «ядра обучения», которые помогают им запоминать звуки и воспроизводить их. Генетический анализ показал, что эти «ядра» у попугаев имеют совершенно иную структуру: они окружены многослойной оболочкой, состоящей из нейронов. Чем толще эта оболочка, тем выше способность попугая запоминать слова и воспроизводить звуки.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: корги
Изображение к статье: Почему собаки «целуются»: три возможные причины по мнению экспертов
Изображение к статье: Австралийские ученые оценили площадь подводных лесов планеты
Изображение к статье: Кинолог рассказал о чрезмерной привязанности собак к хозяевам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взболтать, но не смешивать: продукты, которые не стоит сочетать с алкоголем
Люблю!
Изображение к статье: Компьютерные онлайн-игры и мошенники
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире
Изображение к статье: Разница в оплате труда местных работников и сотрудников, привлеченных из третьих стран.
Бизнес
Изображение к статье: Гандболистки
Спорт
1
Изображение к статье: Истребитель F-16 Национальной гвардии США разбился во время тренировочного полета в штате Мичиган.
В мире
Изображение к статье: Взболтать, но не смешивать: продукты, которые не стоит сочетать с алкоголем
Люблю!
Изображение к статье: Компьютерные онлайн-игры и мошенники
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео