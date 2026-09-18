Оказалось, что в Боливии живет очаровательный вид усатых, о которых пока ничего не известно.

17 сентября 2026 года журнал National Geographic сделал официальное заявление о регистрации нового вида кошек. Подобного не происходило более 100 лет.

История вида L.tilcayo началась в 2016 году, когда житель Боливии нашел в природном заповеднике «странную кошку». Он счел ее домашней и забрал к себе, однако потом понял, что животному все-таки будет лучше там, где его нашли. Сразу после этого мужчина позвонил биологу Паоле Ногалес-Аскаррунс, которая заинтересовалась находкой и поспешила познакомиться с кошкой.

По словам эксперта, морда кошки была слишком маленькой для домашней породы, туловище было покрыто пятнами, как у леопарда. Также у животного были короткие и круглые уши и длинные усы. Паола предположила, что кошка относится к виду Leopardus tigrinus, который описали еще в 1775 году. Но к 2019 году она поняла, что ошибалась.

Ногалес работала вместе с бразильским генетиком Эдуардо Эйзириком и специалистом из Антверпенского университета Йонасом Лескроартом. Группа пришла к выводу, что это все же ранее неизвестный вид кошек. Его решили назвать L.tilcayo.

Этот вид обитает в лесах Юнгас в Боливии, на восточном склоне Анд. Пока что экспертам удалось узнать, что они отделились от других видов тигровых кошек около полутора миллионов лет назад. Однако неизвестно, чем они питаются, как размножаются и живут.