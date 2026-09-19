Самки большинства животных с внутренним оплодотворением могут испытывать удовольствие от полового акта.

Тем не менее, сложно определить, насколько их ощущения схожи с человеческими, поэтому термин «оргазм» в отношении животных используется редко.

В целом, для животных секс имеет меньшую значимость, чем для людей. Он происходит только в определенные периоды и тесно связан с процессом оплодотворения.

Однако существуют исключения: например, обезьяны бонобо занимаются сексом не только для размножения, но и для разрешения конфликтов, укрепления социальных связей и просто для удовольствия.