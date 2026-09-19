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Оргазм у самок животных: миф или реальность? 0 86

В мире животных
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оргазм у самок животных: миф или реальность?

Да, это возможно.

 

Самки большинства животных с внутренним оплодотворением могут испытывать удовольствие от полового акта.

Тем не менее, сложно определить, насколько их ощущения схожи с человеческими, поэтому термин «оргазм» в отношении животных используется редко.

В целом, для животных секс имеет меньшую значимость, чем для людей. Он происходит только в определенные периоды и тесно связан с процессом оплодотворения.

Однако существуют исключения: например, обезьяны бонобо занимаются сексом не только для размножения, но и для разрешения конфликтов, укрепления социальных связей и просто для удовольствия.

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