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Почему кошки опрокидывают предметы 0 64

В мире животных
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки опрокидывают предметы

Не из-за неуклюжести.

 

Кошки — это осторожные хищники с отличной координацией. Если ваша кошка роняет чашку с кофе на клавиатуру, это может быть признаком того, что она больна, нервничает, хочет привлечь ваше внимание к какой-то важной проблеме или напоминает о необходимости обновить ваш ноутбук.

Кошки могут быть очень нервными, и их равновесие легко нарушить. Поэтому решение проблемы, связанной с их псевдонеуклюжестью, может быть непростым. Наказание в этом случае только усугубит ситуацию.

Лучший выход — предоставить вашему питомцу больше пространства. Возможность уединения помогает успокоить кошек и обычно снижает уровень их стресса.

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