Кошки — это осторожные хищники с отличной координацией. Если ваша кошка роняет чашку с кофе на клавиатуру, это может быть признаком того, что она больна, нервничает, хочет привлечь ваше внимание к какой-то важной проблеме или напоминает о необходимости обновить ваш ноутбук.

Кошки могут быть очень нервными, и их равновесие легко нарушить. Поэтому решение проблемы, связанной с их псевдонеуклюжестью, может быть непростым. Наказание в этом случае только усугубит ситуацию.

Лучший выход — предоставить вашему питомцу больше пространства. Возможность уединения помогает успокоить кошек и обычно снижает уровень их стресса.