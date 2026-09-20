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Семья из Красноярска ухаживает за стаей сурикатов 0 90

В мире животных
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сурикаты

В Красноярске семья заботится о 13 сурикатах, которые живут в обычной городской квартире.

 

Семья Чачило впервые узнала о сурикатах из документального фильма в начале 1990-х годов. Первого суриката по имени Оскар они завели в 2014 году, принимая решение на свой страх и риск. Со временем стая пополнилась, в основном за счет животных, которых отказались предыдущие владельцы.

Полки шкафов пусты, так как энергичные звери могут залезть везде и уронить все, до чего дотянутся. На прогулке сурикаты ведут себя как защитники: увидев собак, они встают в стойку и внимательно изучают обстановку.

«Сурикат является полноценным членом семьи, в которой он живет. Он всегда участвует во всех событиях: будь то приготовление пищи или просмотр телевизора», – отмечает владелец экзотического животного Игорь Чачило.

Животные не любят одиночество, и когда остаются одни, им включают мультфильмы. Кроме того, сурикаты обожают смотреть в окно с девятого этажа. Анастасия и Игорь не занимаются разведением сурикатов, но выступают против стерилизации животных. Когда у них появляются малыши, супруги тщательно подбирают им новых хозяев.

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