Многие владельцы домашних животных не осознают, что их действия могут вызывать дискомфорт у собак.

Воспитанная собака часто не показывает своего недовольства, однако опытный наблюдатель может заметить признаки стресса и нервного напряжения. Какие три привычки владельцев могут раздражать собак?

Длительное ожидание у магазина

Многие люди берут своих питомцев с собой за покупками, если рядом с магазином есть место для "парковки" собаки. Однако для животного это может быть неприятной ситуацией.

Чаще всего собаке не нравится долго сидеть в одиночестве, будучи привязанной. Она чувствует себя уязвимой и беззащитной.

Частые объятия

Эксперты утверждают, что немногие собаки действительно любят обниматься. В большинстве случаев собака в такие моменты испытывает нервозность и неприятные эмоции.

Поэтому старайтесь реже демонстрировать своему питомцу свое доминирующее положение: собака может воспринимать это как напоминание о своей зависимости.

Сегодня можно, а завтра нельзя

Собаки предпочитают порядок и систему в своей жизни. Им нравится следовать четким и понятным правилам. Если вы постоянно меняете эти правила, это может вызвать у собаки недовольство.

Не стоит резко вводить запреты на то, что вы ранее разрешали: собака может обидеться на вас.