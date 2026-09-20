Согласно данным, опубликованным в газете Washington Post, ученые проанализировали 489 научных работ о жизни муравьев и пришли к выводу, что общая масса этих насекомых сопоставима с 12 мегатоннами углеродного волокна, что превышает массу всех птиц и млекопитающих вместе взятых. На каждого человека на планете приходится около 2,5 миллиона муравьев.

Ведущий автор исследования, научный сотрудник Вюрцбургского университета в Германии Патрик Шультхайс, отметил, что подсчет муравьев стал возможен благодаря данным, собранным «тысячами авторов из разных стран» на протяжении столетия. Подсчет проводился двумя методами: с использованием образцов опавших листьев, по которым проходили муравьи, и с помощью специальных ловушек для насекомых.

Исследования охватывали почти все регионы мира, хотя данные по некоторым районам Африки и Азии отсутствуют. Муравьи обитают на всех континентах и в различных климатических зонах, за исключением Антарктиды и Арктики. Наибольшее их количество наблюдается в тропических и субтропических регионах.

Как сообщает газета, следующий вопрос, который интересует исследователей, касается изменения численности муравьев с течением времени.