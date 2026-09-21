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Альбатросы-скормняги разводятся чаще, чем агрессивные птицы — исследование 0 43

В мире животных
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Альбатросы-скормняги разводятся чаще, чем агрессивные птицы — исследование

Странствующий альбатрос — моногамная морская птица. Однако, останется ли пара вместе до конца жизни, зависит от характера самца. Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул (США) выяснили, что скромные альбатросы чаще разводятся.

 

Старший автор исследования и эколог морских птиц Стефани Дженувриер отмечает, что более агрессивные самцы требуют обмена самками для улучшения своих репродуктивных результатов. В то время как застенчивые самцы избегают конфликтов и подчиняются соперникам. Понимание связи между характером и взаимоотношениями поможет исследователям предсказать устойчивость популяции альбатросов со временем.

Эти птицы являются уязвимым видом, поэтому понимание их поведения важно для планирования мер по сохранению. Размах крыльев взрослого странствующего альбатроса (Diomedea exulans) достигает трех метров. Чаще всего их можно встретить в южных широтах. Альбатросы оседают на суше во время размножения, в основном на небольших субантарктических островах. Период размножения начинается в ноябре и длится два с половиной месяца. Эти морские птицы, как правило, размножаются раз в два года и проводят большую часть своей жизни в полете, путешествуя на большие расстояния в поисках пищи.

Ученые более десяти лет изучали поведение около 2000 альбатросов, наблюдая, как они реагируют на приближение человека к гнезду. В ходе этих наблюдений исследователи выявили, что скромные самцы разводятся чаще, в то время как у самок подобной разницы не наблюдается.

Во время ухаживаний альбатросы поднимают крылья, танцуют и издают громкие крики. Агрессивные самцы часто вмешиваются в ухаживания других, в то время как более сдержанные самцы избегают конфронтации и покидают самку, которая им понравилась.

На уровень расставания птиц влияют и другие факторы. Обычно в стаях больше самцов, чем самок. Самки, добывающие корм в море, чаще запутываются в рыболовных лесках. Изменение климата также может быть причиной разделения морских птиц, так как альбатросам приходится летать дальше в поисках пищи, согласно данным The Science News.

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