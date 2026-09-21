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Динозавры начали вымирать задолго до падения астероида 0 61

В мире животных
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Динозавры начали вымирать задолго до падения астероида

Китайские ученые опровергли теорию о том, что падение астероида было единственной причиной вымирания динозавров. Исследование показало, что их численность начала сокращаться гораздо раньше, согласно данным PNAS.

 

Исследователи из Китайской академии наук проанализировали тысячу образцов яиц динозавров и скорлупы, найденных в бассейне Шаньян в центральном Китае.

Это исследование помогло понять, как динозавры существовали на протяжении двух миллионов лет в конце меловой эры, непосредственно перед своим вымиранием. Ученые отметили, что все найденные яйца принадлежали лишь трем видам: Macroolithus yaotunensis, Elongatoolithus elongatus и Stromatoolithus pinglingensis.

Два первых вида относились к роду овирапторов. Эти всеядные существа имели крупный клюв и отдаленно напоминали современных птиц. Третий вид был травоядным гадрозавридом.

Ученые предположили, что рядом с ними 66,4-68,2 миллиона лет назад также обитали тираннозавры и зауроподы. Однако в целом разнообразие видов динозавров в тот период было довольно низким.

Авторы исследования отметили, что сокращение численности динозавров происходило не только на территории современного Китая, но и по всему миру. На это указывают палеонтологические находки из Северной Америки. Вероятно, причиной стали глобальные климатические изменения и вулканические извержения, такие как Деканские траппы в Индии. Эти катаклизмы сделали экосистемы мелового периода нестабильными и уязвимыми к различным угрозам.

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