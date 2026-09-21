Ученые из Университета Юлиуса Максимилиана в Вюрцберге (ФРГ) подсчитали, что на Земле насчитывается 20 квадриллионов муравьев, которые в сумме весят больше, чем все дикие млекопитающие и птицы.

Для сравнения: на планете проживает примерно 7,8 миллиарда человек. Это означает, что на одного человека приходится около 2,5 миллиона муравьев. По словам Сабины Нутен, ведущего автора исследования, знание о распределении и численности организмов имеет основополагающее значение для понимания их роли в экосистемах и их экологической значимости.

«Даже для вездесущих насекомых, таких как муравьи, которые играют огромную экологическую роль, в настоящее время нет ни надежной оценки их общей численности на Земле, ни их обилия в конкретных биомах или местах обитания», — пояснила она.

Чтобы определить примерную численность муравьев, ученые проанализировали 489 предыдущих исследований насекомых, охватывающих все континенты, основные биомы и места обитания. На муравьев приходится примерно 20% биомассы человечества. Они обитают практически повсеместно на Земле, за исключением полюсов. Самая высокая плотность муравьев наблюдается в тропиках. В районах с большим количеством людей этих насекомых меньше.

Исследователи надеются, что их результаты послужат стимулом для дальнейших исследований численности и распределения муравьев по всему миру. На один гектар муравьи перемещают до 13 тонн почвенной массы в год, отметили ученые. Таким образом, они оказывают значительное влияние на поддержание цикла питательных веществ в почве, а также играют решающую роль в распределении семян растений, рассказали в PNAS.