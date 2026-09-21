Кошки обычно небольшие, но некоторые породы могут удивить своими размерами.

Тем не менее, существуют породы, которые могут похвастаться внушительными размерами. Какие из них являются настоящими гигантами?

Мейн-кун

На первом месте в этом рейтинге находятся мейн-куны. Эти кошки могут достигать веса 10-11 кг, что является значительным показателем для домашних животных.

Некоторые мейн-куны даже превышают эти параметры. Например, в Австралии живет кот весом около 14 кг.

Несмотря на свои размеры и внушительный внешний вид, мейн-куны отличаются спокойным и дружелюбным характером.

Саванна

Эти кошки привлекают внимание любителей экзотики и являются одними из самых дорогих в мире. В среднем вес саванны составляет около 10 кг.

Кроме того, они выглядят очень грациозно благодаря высокому росту и атлетическому телосложению.

Чаузи

Эти элегантные кошки также могут достигать веса 10 кг. Интересно, что при выведении породы использовались дикие камышовые коты.

Благодаря этому крупные чаузи выглядят так, словно они часть дикой природы.