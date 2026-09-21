Волки способны проявлять привязанность к знакомым людям так же, как и собаки. Об этом сообщили исследователи из Стокгольмского университета (Швеция), которые провели тестирование десяти волков и 12 собак.

Ученые решили исследовать поведение этих животных в стрессовых и незнакомых ситуациях. Выяснилось, что дикие волки могут отличать незнакомцев от знакомых людей и проявляют гораздо больше привязанности к тем, кого знают, чем даже собаки. Например, волки продемонстрировали привязанность к своему воспитателю, с которым они были знакомы с детства, подходя ближе и тратя больше времени на приветствие.

Это открытие ставит под сомнение гипотезу о том, что привязанность собак к людям развилась исключительно в результате одомашнивания. По словам ведущего автора исследования, доктора Кристины Хансен Уит, волки, проявляющие привязанность, могли иметь избирательное преимущество на ранних стадиях одомашнивания собак.

Известно, что волки начали жить с человеком по меньшей мере 15 тысяч лет назад. Интересно, что, как и современные волки, собаки произошли от одного вымершего вида хищников. Многие исследователи полагают, что способность собак формировать привязанность к людям развилась примерно в то же время, когда они были одомашнены. Однако Кристина Хансен Уит предполагает, что люди могли выборочно разводить собак.

Чтобы проверить эту теорию, биологи использовали поведенческий тест, специально разработанный для оценки привязанности у псовых. Это семиэтапная процедура, в которой знакомый человек или незнакомец взаимодействует с подопытным животным в комнате, а ученые отслеживают его реакции.

На одном из этапов знакомый человек и незнакомец по очереди входят в комнату и выходят из нее, создавая стрессовую ситуацию для хищников. Теория заключается в том, что такая нестабильная среда будет способствовать проявлению большей привязанности в физическом контакте со знакомым человеком.

Для эксперимента были выбраны щенки волков и собак, которых выращивали в одинаковых условиях. Тесты проводились, когда животным исполнилось 23 недели. Волки отличали знакомого человека от незнакомца так же хорошо, как и собаки. Хищники также проявляли стремление к близости к знакомому человеку, присутствие которого успокаивало волков в стрессовой ситуации. Как волки, так и собаки предпочитали знакомого человека незнакомцу, что было зафиксировано в журнале Ecology and Evolution. Таким образом, авторы пришли к выводу, что любовь и преданность человеку не были привиты собакам в процессе одомашнивания, а могли возникнуть в результате селекционного разведения.