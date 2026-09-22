Многие люди страдают от аллергии на животных и не могут завести питомца.

Однако существуют породы собак, которые считаются относительно безопасными для аллергиков.

Эксперты делятся рекомендациями о том, какого питомца лучше выбрать для человека, страдающего аллергией.

Причины аллергии

Существует мнение, что аллергия возникает из-за шерсти животных, но это не единственная причина.

Основным аллергеном является белок, который содержится в моче, слюне и на коже питомцев.

Чувствительные люди могут реагировать на эти вещества. Склонность к аллергии может быть наследственной, а аллергены могут накапливаться в домашних условиях, что приводит к реакции организма.

Интересно, что собаки с густой шерстью выделяют больше раздражающих частиц, чем гладкошёрстные породы.

Симптомы аллергии у владельцев могут проявляться в виде слезотечения, одышки и высыпаний на коже.

Гипоаллергенные породы

К собакам, которые менее всего влияют на людей с аллергией, относятся породы, не склонные к активной линьке.

К таким породам можно отнести: китайскую хохлатую собаку, йоркширского терьера, пуделя и ризеншнауцера.

Породы, которых лучше избегать

Аллергикам не подойдут собаки, склонные к образованию перхоти.

К ним относятся: спаниели, лабрадоры, ретриверы, таксы и немецкие овчарки.