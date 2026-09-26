Способ передвижения птиц по земле во многом зависит от их размера: крупные виды, как правило, не прыгают, так как это создает большую нагрузку на суставы и связки.

Тем не менее, это правило не всегда применимо. Например, трясогузка, которая меньше воробья, передвигается по земле, бегая, в то время как сорока, сопоставимая по размеру с голубем, прыгает.

Суть в следующем. Птицы, чей образ жизни включает передвижение по кронам деревьев и кустарников (даже время от времени, как у воробьев), чаще прыгают, так как этот способ передвижения удобен как на ровной поверхности, так и на ветках. В то же время, те, кто использует ветки только для отдыха (как голуби), предпочитают шагать или бегать.