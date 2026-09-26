Многие слышали, что белые кошки поголовно рождаются на свет глухими. Как и многие мифы о домашних животных, это утверждение верно лишь отчасти. О том, как связаны цвет шерсти и глаз кошки с наличием у нее слуха и что можно сделать, если ваш питомец действительно не слышит, рассказала ветеринар Людмила Ващенко.

Определяющий ген

За белоснежный окрас кошачьей шубки отвечает прежде всего доминантный ген W (White), влияющий на меланобласты — клетки-предшественники, из которых образуются пигментные клетки, придающие тот или иной цвет глазам и шерсти животного, а также участвующие в формировании структуры внутреннего уха.

У носителей гена W выработанные организмом меланобласты трогаются в путь и окрашивают шерсть в белый цвет, но вот до радужки и крошечной улитки внутреннего уха добираются далеко не всегда. Без пигмента глаза кошки становятся голубыми, а улитка остается недоразвитой, поэтому котенок появляется на свет с врожденной глухотой. Никакого лечения тут не существует, поскольку это не болезнь, а особенность строения, заложенная еще до рождения.

Самое неожиданное здесь то, что цвет глаз действительно может дать примерное представление о том, насколько высок риск врожденной глухоты у белой кошки.

Если оба глаза голубые, вероятность полной глухоты на оба уха оценивают примерно в 80%. При разноцветных глазах риск ниже — около 40%, причем нарушения слуха чаще затрагивают только ухо, расположенное на той же стороне, что и голубой глаз. Если же глаза у белого котенка зеленые, оранжевые или янтарные, то врожденная глухота встречается примерно в 20% случаев.

При этом общая закономерность работает не для всех пород одинаково. Например, у белых турецких ангор с голубыми глазами слух может сохраняться чаще, чем можно было бы предположить по общей статистике, что связывают с особенностями многолетней селекции породы.

Мне, белой, видно все

Белых кошек и котов нередко подозревают еще и в слепоте, но ген W не затрагивает сетчатку. Она формируется совершенно так же, как у рыжих, полосатых или черных кошек, и отвечает за зрение одинаково хорошо. Так что если белый котенок промахивается мимо миски, дело, скорее всего, просто в юном возрасте и неуклюжести, а не в проблемах со зрением.

Слепнут белые кошки по тем же причинам, что и любые другие, — из-за возраста, травм или болезней глаз, но никак не из-за окраса шерсти.

****Как понять, слышит ли ваша кошка

Чтобы проверить, есть ли у вашей кошки проблемы со слухом, можно провести простой тест в домашних условиях. Дождитесь, пока она уснет, и негромко хлопните в ладоши вне поля ее зрения. Слышащий питомец вздрогнет, поведет ушами или проснется. Правда, у этого метода есть слабое место — он ненадежен, если у питомца не слышит только одно ухо: в этом случае кошка почти наверняка среагирует на хлопок.

Жизнь с глухой кошкой: что стоит знать

Глухота не мешает кошке жить почти полноценно. Такие животные компенсируют отсутствие слуха обостренным восприятием вибраций и движения. Они чувствуют шаги по полу, реагируют на взмах руки, включенный свет или легкое похлопывание рядом с собой и в целом прекрасно ориентируются в привычной обстановке.

Однако хозяевам глухих кошек необходимо учитывать эту особенность питомцев. Главное правило безопасности — никакого самостоятельного выгула. Глухая кошка не услышит ни визга тормозов, ни лая приближающейся собаки, поэтому для нее внешний мир особенно опасен.

Еще один момент, который стоит держать в голове владельцам белоснежных питомцев: их непигментированная кожа уязвима перед солнцем, так что стоит поберечь белую кошку от долгого пребывания под прямыми солнечными лучами. Риск ожогов и кожных проблем у таких кошек выше.