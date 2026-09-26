Гусеницы представляют собой личинок бабочек, поэтому все они по своей природе превращаются в бабочек. Однако не все гусеницы доживают до этого момента: многие из них становятся жертвами наездников и других паразитов, которые поселяются в их теле. Когда паразиты завершают свое развитие, из мертвого тела гусеницы выходят мелкие крылатые насекомые, которые совершенно не похожи на бабочек.

Червеобразные личинки также встречаются у других насекомых, таких как жуки, мухи, ручейники, осы, пчелы и муравьи. Особенно схожи с гусеницами личинки пилильщиков, которые из-за этого часто называют ложногусеницами.