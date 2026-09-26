Великобритания потеряла почти половину своего биоразнообразия после промышленной революции. За последние 200 лет в стране вымерло более 400 видов, включая млекопитающих, птиц и растения.

Ученые из Национальной организации по сохранению биоразнообразия прогнозируют, что в течение следующего столетия королевство может утратить еще 1188 видов, если не будут приняты срочные меры. Вымирание животных и растений эксперты связывают с изменением климата. С 1970 года утрачено 133 вида, включая муравьев, пчел, жуков, бабочек, стрекоз, рыб, блох, грибов, млекопитающих, мотыльков, креветок, пауков и ос.

Из 8431 вида в Великобритании 13% находятся под угрозой исчезновения. Среди них 440 растений (18% от всей растительности), 232 гриба и лишайника (15%), 111 позвоночных (40%) и 405 беспозвоночных (12%). В частности, 68 видов рыб занесены в красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). По меньшей мере, каждый седьмой вид рептилий в стране также находится под угрозой исчезновения или уже вымер. Среди птиц 43% видов находятся под угрозой исчезновения, сообщает The Daily Mail.

По данным благотворительной организации The Mammal Society, в Великобритании насчитывается 107 видов млекопитающих, из которых 47 являются наземными. Более четверти из них (26%) находятся под угрозой, причем наибольшему риску подвергаются дикая кошка и большая летучая мышь. Бобр, серая длинноухая летучая мышь, рыжая белка и водяная полевка также близки к исчезновению. Еж, ореховая соня, оркнейская полевка, свиноносая летучая мышь и летучая мышь-барбастель считаются уязвимыми.

Ученые опасаются за судьбу горных зайцев, урожайных мышей и малых белозубых землероек. Популяция красной белки находится в упадке с начала ХХ века — их насчитывается всего 140 тыс. особей. В настоящее время этот вид встречается только на крайнем севере Англии и Шотландии. При этом в королевстве расплодились 2,5 млн североамериканских серых белок, которые были завезены в страну.

Морские млекопитающие, такие как кашалоты, дельфины-афалины и морской кит, также включены в первый официальный Красный список британских млекопитающих. Всего в нем 11 из 47 млекопитающих, обитающих в Великобритании.

Как правило, все эти животные лишены естественной среды обитания из-за деятельности людей. Например, водяная полевка, красная белка и оркнейская полевка страдают от комбинированных последствий деградации среды обитания и завезенных неместных видов.