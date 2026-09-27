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30 тысяч комаров выпустили на улицы Лиссабона. Зачем это сделали? 0 229

В мире животных
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комары

ChatGPT

В португальской столице в четверг выпустили на волю около 30 тысяч самцов азиатского тигрового комара. Авторы экспериментального проекта утверждают, что опасаться их не следует: самцы не кусают людей, а выпущенные насекомые стерильны.

Цель эксперимента — сократить популяцию азиатского тигрового комара (Aedes albopictus). Выпущенные стерильные самцы должны спариваться с живущими в городе самками. После такого спаривания жизнеспособного потомства не появляется, и со временем численность комаров должна уменьшаться.

Метод особенно интересен тем, что для борьбы с насекомыми не требуется массово применять инсектициды. При этом кусают людей именно самки комаров: кровь необходима им для развития яиц. Самцы питаются растительными соками и не представляют такой угрозы.

Азиатский тигровый комар считается инвазивным видом и за последние десятилетия распространился во многих странах Европы. Он способен переносить некоторые вирусные инфекции, поэтому контроль его численности приобретает все большее значение.

Теперь специалистам предстоит выяснить, насколько эффективно десятки тысяч стерильных самцов смогут снизить численность «тигровых» комаров непосредственно в условиях большого европейского города.

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#наука #насекомые #экология #биология #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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