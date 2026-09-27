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Как животные определяют, с каким видом им спариваться? 0 108

В мире животных
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как животные определяют, с каким видом им спариваться?

Чаще всего по запаху.

 

У насекомых это знание является врожденным, и главным опознавательным признаком служит не видимый образ (хотя у бабочек он также важен), а запах, создаваемый специальными веществами — феромонами.

У млекопитающих и птиц образ будущего партнера часто формируется с помощью импринтинга (т.е. запечатления раз и навсегда) на основе образа родителя противоположного пола. При этом птенцы запечатлевают зрительный облик взрослых птиц, а детеныши млекопитающих — прежде всего запах.

Кукушата запоминают голос: в детстве их слуховой аппарат настроен так, что они слышат лишь те звуковые частоты, которые содержатся в «ку-ку».

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