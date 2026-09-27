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Почему кошки всегда приземляются на лапы? 0 54

В мире животных
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки всегда приземляются на лапы?

Кошки удачно приземляются благодаря своим навыкам.

 

Когда кошка падает, она активно вращает хвостом. Это вращение, согласно закону сохранения момента импульса, заставляет её тело поворачиваться в противоположную сторону.

Кошка может регулировать скорость своего вращения, вытягивая лапы или прижимая их к телу. Этот процесс продолжается до тех пор, пока она не окажется в безопасном положении для приземления — ногами вниз.

Техникой переворачивания в воздухе владеют многие хвостатые, но не все. В основном это касается тех, кто совершает большие прыжки, например, древесные грызуны, виверры, куницы и лемуры.

Собака или даже выдра вряд ли смогут так же легко перевернуться, несмотря на то, что у них тоже есть хвост. Это связано не только с длиной и массой хвоста, но и с наличием в мозге автоматической программы движений, которая активируется сразу, как только животное оказывается в полете в непривычном положении.

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