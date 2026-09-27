Ученые исследовали ископаемые и пришли к выводу, что они принадлежат неизвестному ранее виду динозавров-орнитоподов из группы двуногих «утконосых» ящеров.

Из археологического слоя были извлечены три окаменелых яйца размером с пушечное ядро. Одно из них раскололось, открыв образовавшиеся внутри кристаллы. В научной работе, опубликованной в Журнале палеонтологии, авторы отмечают, что до лаборатории доехали только два яйца. Третье «утеряно и все еще находится в процессе сбора».

Два оставшихся яйца были изучены. Внутри они оказались покрыты слоем кристаллов кальцита. Этот природный минерал из класса карбонатов должен присутствовать в яйцах птиц и динозавров. Он отвечает за образование костей, зубов и когтей. Кальцит может превращаться в медленно растущие кристаллы, когда карбонат кальция отделяется от скорлупы и откладывается на ее внутренней поверхности.

Подобные яйца динозавров были обнаружены ранее в 2014 году. Тогда исследование отнесло их к отряду орнитоподов Shixingoolithus, утконосых и ходивших на двух ногах, ростом до 9 метров. Эта группа древних птицетазовых растительноядных ящеров включает множество видов и существовала с конца триасового до позднего мелового периода (251–66 миллионов лет назад).

Однако новые ископаемые яйца, хоть и похожие, значительно отличаются по размерам и структуре. Авторы сделали вывод, что ящеры, откладывавшие это потомство, относятся к той же группе, но являются новым для науки видом, получившим название Shixingoolithus qianshanensis. Эти существа называются оовидами — они известны только по яйцам, а другие следы или останки до сих пор не найдены.

Такое необычное открытие не удивляет китайских геологов. Авторы объясняют, что в меловом периоде территория современного востока Китая переживала множество вулканических извержений. Благодаря этому образовалось большое количество отложений, в которых палеонтологи находят такие ископаемые, застывшие во времени сокровища.

В регионе было обнаружено более 60 видов древних растений, открыты 90 видов вымерших позвоночных и 300 беспозвоночных. Эти же условия сохраняют для ученых яйца динозавров разнообразных видов, сообщает портал Live Science.