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Что нельзя давать кошкам: опасные продукты 0 170

В мире животных
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что нельзя давать кошкам: опасные продукты

Многие считают, что молоко и рыба — любимая еда кошек, но это миф, сформировавшийся благодаря мультфильмам.

 

Любящий хозяин, желая добра своему питомцу, часто кормит его продуктами, которые на самом деле могут быть вредны.

Как отмечают эксперты, привычное мнение о некоторых продуктах для кошек ошибочно.

Молоко

Котятам молоко действительно необходимо, так как это их основная пища в первые дни жизни. Однако у взрослых кошек организм перестает усваивать лактозу, и молоко может вызвать расстройство желудка. Также не стоит давать кошкам другие молочные продукты, такие как сметана, сливки и масло, так как их употребление может привести к диарее.

Мороженое и сгущенное молоко также вредны для животных из-за содержания сахара, что может привести к диабету.

Жирное мясо

Некоторые владельцы считают, что сырое мясо полезно для кошек. Небольшой кусочек жира не причинит вреда, но постоянное употребление может вызвать проблемы со здоровьем, такие как нагрузка на печень и несварение.

Рыба

Хотя рыба считается идеальным продуктом для кошек, не стоит увлекаться ею. Минеральные соли в рыбе могут провоцировать мочекаменную болезнь, а свежая речная рыба может содержать гельминтов. Кроме того, предки кошек не имели доступа к рыбе, поэтому у них нет генетической предрасположенности к этому продукту.

Консервы и тушенка

Консервы для людей содержат консерванты и соль, которые опасны для кошек. Для животных существуют специальные консервы, которые безопаснее для их здоровья.

Сырые яйца

Яйца являются источником легкоусвояемого белка, и кошки любят их в любом виде. Однако сырые яйца могут быть заражены сальмонеллой, поэтому их следует термообрабатывать перед подачей.

Сладости

Кошки могут любить конфеты, но давать им сладкое нельзя. Постоянное употребление сладостей может привести к проблемам с зубами и диабету. Также опасны сладости с заменителями сахара.

Перед тем как угостить питомца чем-то вкусным, важно учитывать возможные риски. В зоомагазинах можно найти специальные лакомства для животных.

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