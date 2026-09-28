С изменением погодных условий появляются новые правила для прогулок с собаками. Какие рекомендации стоит учитывать?

Активность

С наступлением прохлады стоит отказаться от медленных прогулок. Вместо этого рекомендуется двигаться более активно и включать в распорядок различные игры.

Специалисты уверены, что собаки оценят такие изменения.



Насекомые

Хотя лето уже прошло, не стоит забывать о клещах. Регулярная обработка и избегание мест с высокой травой помогут защитить питомца от этих опасных насекомых.

Дожди

Не рекомендуется долго находиться с собакой под дождем, так как такие прогулки могут негативно сказаться на здоровье питомца.

Хотя животные часто не обращают на это внимания, лучше вернуться домой при первых признаках дождя.

Листья

Многие собаки любят играть в листьях, но владельцам стоит следить за этим. В таких местах могут находиться опасные вещества, насекомые и предметы, способные травмировать.

Поэтому обеспечьте собаке безопасные развлечения на прогулке.