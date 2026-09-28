Несмотря на то, что термиты считаются одним из главных вредителей для человека, они играют важную роль в тропических и субтропических экосистемах. Лишь 4% видов этих насекомых способны полностью уничтожить ваш деревянный дом. В природе древоядные термиты перерабатывают питательные вещества в почве и выделяют углерод обратно в атмосферу.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, роль термитов в ближайшие десятилетия будет возрастать, так как глобальное потепление расширит их ареал на планете. Это, в свою очередь, может привести к увеличению выбросов углерода в атмосферу, который содержится в валежной древесине.

Таким образом, круговорот углерода на планете ускорится, что приведет к более быстрому потеплению.

Деревья играют ключевую роль в глобальном углеродном цикле, поглощая углекислый газ из атмосферы через фотосинтез. Большинство деревьев растет медленно, и часть лесной массы со временем отмирает, образуя останки мертвой древесины, где накапливаются большие объемы углерода.

Если валежную древесину переработать быстро, углерод, содержащийся в ней, также быстро вернется в атмосферу. Поэтому ученым важно понимать, какие условия влияют на скорость переработки валежной древесины. Известно, что активность микробов удваивается с каждым повышением температуры на 10℃, а процесс разложения происходит быстрее в условиях повышенной влажности.

В новом исследовании ученые подчеркнули важную роль термитов в этом процессе. Анализ показал, что потребление древесины было наивысшим в теплых регионах с низким и средним уровнем осадков. Например, скорость переработки древесины насекомыми в субтропической пустыне Южной Африки была в пять раз выше, чем в тропическом лесу Пуэрто-Рико.

В ближайшие десятилетия ученые прогнозируют высокую активность термитов из-за расширения их ареалов к северу и югу от экватора.