Тараканы питаются пищей человека и ее остатками, а также кормом для домашних животных. Поэтому они могут переносить на своих лапках бактерии и вирусы, находящиеся на продуктах.

Пауки, в свою очередь, не интересуются человеческой пищей, что делает вероятность переноса ими болезнетворных микроорганизмов крайне низкой. Кроме того, их лапки взаимодействуют с паутиной, обладающей бактерицидными свойствами, что дополнительно снижает риск переноса микробов.