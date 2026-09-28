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Почему тараканы переносят болезни, а пауки — нет? 0 79

В мире животных
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему тараканы переносят болезни, а пауки — нет?

Из-за различий в рационе.

 

Тараканы питаются пищей человека и ее остатками, а также кормом для домашних животных. Поэтому они могут переносить на своих лапках бактерии и вирусы, находящиеся на продуктах.

Пауки, в свою очередь, не интересуются человеческой пищей, что делает вероятность переноса ими болезнетворных микроорганизмов крайне низкой. Кроме того, их лапки взаимодействуют с паутиной, обладающей бактерицидными свойствами, что дополнительно снижает риск переноса микробов.

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