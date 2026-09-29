Многие ядовитые змеи имеют низкую чувствительность к своему собственному яду. Например, кровь гадюк содержит вещества, которые препятствуют действию их собственного токсина. Яд кобр блокирует определенные рецепторы жертвы, но в их собственных рецепторах присутствует дополнительная молекула сахара, которая мешает связыванию токсина с рецепторами (хотя большие дозы собственного яда могут быть опасны для этих змей). В отличие от этого, гремучие змеи полностью чувствительны к своему яду и стараются не использовать ядовитые зубы в драках с сородичами.

Кроме того, все змеи чувствительны к ядам, отличным от их собственного. Например, самая большая ядовитая змея в мире — гамадриад, или королевская кобра — питается почти исключительно другими видами змей, включая ядовитых, убивая их своим ядом.