Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что происходит, если змею укусит другая змея? 0 144

В мире животных
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что происходит, если змею укусит другая змея?

Это зависит от вида змей.

 

Многие ядовитые змеи имеют низкую чувствительность к своему собственному яду. Например, кровь гадюк содержит вещества, которые препятствуют действию их собственного токсина. Яд кобр блокирует определенные рецепторы жертвы, но в их собственных рецепторах присутствует дополнительная молекула сахара, которая мешает связыванию токсина с рецепторами (хотя большие дозы собственного яда могут быть опасны для этих змей). В отличие от этого, гремучие змеи полностью чувствительны к своему яду и стараются не использовать ядовитые зубы в драках с сородичами.

Кроме того, все змеи чувствительны к ядам, отличным от их собственного. Например, самая большая ядовитая змея в мире — гамадриад, или королевская кобра — питается почти исключительно другими видами змей, включая ядовитых, убивая их своим ядом.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы насекомые, способствующие усилению климатических изменений
Изображение к статье: Почему кошки всегда приземляются на лапы?
Изображение к статье: Комары
Изображение к статье: В Китае обнаружены яйца динозавров, заполненные кристаллами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Три ошибки владельца, которые могут обидеть кошку
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли оставлять телефон на зарядке после 100 %
Дом и сад
Изображение к статье: вагон с зерном
Бизнес
Изображение к статье: Какой напиток может помочь продлить жизнь
Еда и рецепты
Изображение к статье: Самые безопасные блюда фастфуда
Еда и рецепты
Изображение к статье: здание МИД Латвии
Политика
Изображение к статье: Три ошибки владельца, которые могут обидеть кошку
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли оставлять телефон на зарядке после 100 %
Дом и сад
Изображение к статье: вагон с зерном
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео