В Евросоюзе появится новое правило, касающееся привязанных собак. Оно запретит держать собак и кошек на привязи дольше часа и чревато для нарушителей штрафом в 1750 евро. Вот только к обычным владельцам домашних животных это не относится, успокаивает Grani.lv.

Привязал собаку возле магазина — готовь 1750 евро штрафа: вот такую информацию распространили сейчас некоторые новостные порталы, рассказавшие о новом европейском Регламенте о благополучии собак и кошек.

Но мы заглянули в сам Регламент ЕС 2026/1818, принятый Европарламентом и Советом ЕС 17 июня нынешнего года, — и обнаружили важную деталь.

В документе действительно чёрным по белому записано: держать собаку или кошку привязанной более одного часа запрещается. Исключения сделаны, в частности, для лечения, а также участия животных в выставках и соревнованиях. Для служебных собак армии, полиции и таможни страны ЕС смогут устанавливать дополнительные исключения.

Однако относится это правило вовсе не ко всем владельцам собак.

Регламент специально разделяет обычных хозяев домашних животных и так называемых операторов. И тот самый запрет на длительное привязывание находится в главе II, которая распространяется исключительно на операторов — заводчиков, питомники, места продажи животных, приюты и передержки.

Иными словами, ЕС хочет покончить прежде всего с практикой, когда собака фактически живёт на цепи или иной привязи в месте, где животных разводят, продают или содержат. В самом Регламенте объясняется и причина: длительное содержание на привязи связывают с нарушениями опорно-двигательного аппарата, невозможностью нормально лежать, отдыхать и вести себя естественным для животного образом.

Поэтому привычная ситуация — хозяин пришёл с собакой в магазин, оставил её на несколько минут у входа и пошёл за хлебом — под европейский часовой запрет не подпадает.

Это подтверждает и Министерство земледелия Латвии.

Однако у нас в стране имеются также собственные нормы касательно привязывания собак в общественных местах. Там говорится, что поводок должен быть не длиннее метра, собака не должна мешать людям и машинам, угрожать людям или другим животным, а условия не должны создавать опасность для здоровья и жизни самой собаки. Так гласит пункт 39 правил Кабинета министров № 411.

Нарушение этих условий является нарушением требований благополучия животного. А оно у нас, в свою очередь, наказывается по статье 57 Закона о защите животных довольно широкой палитрой штрафов: физическое лицо можно оштрафовать за неблагополучие животного суммой до 350 штрафных единиц, юридическое — от 22 до 500 единиц. Одна штрафная единица равна 5 евро, значит максимум для хозяина-физлица — 1750 евро.

Но это, повторяем, уже давно существующая в Латвии административная ответственность, а не новый европейский «штраф за привязанную собаку». И из этой ответственности не следует, что за неверно привязанную собаку вас заставят выкладывать столь крупную сумму.

Вернёмся к новому европейскому правилу — оно пока вообще не применяется.

Регламент вступил в силу 30 августа нынешнего года, однако основная часть его требований начнёт действовать только с 31 августа 2028 года. Для отдельных положений предусмотрены ещё более длинные переходные сроки.

Сам документ гораздо шире истории с поводком. ЕС впервые вводит общие для всех стран минимальные правила содержания и отслеживания собак и кошек. В частности, вводятся требования к их разведению, регистрации и чипированию, условиям содержания в питомниках и приютах. Запрещаются некоторые болезненные практики, включая использование шипованных ошейников и удушающих ошейников без ограничителя.

Резюмируем: владельцам собак в Латвии можно выдохнуть: ЕС не собирается засекать с секундомером, сколько ваш Тузик просидел у входа в Maxima. Тем не менее, ответственность хозяина за то, что в это время происходит с Тузиком, и что он может устроить окружающим, — никто не отменял.