Правильное поведение с питомцем способствует хорошим отношениям: у кошки не будет причин для обиды.

Тем не менее, не все владельцы учитывают особенности кошек и их восприятие мира. Какие три ключевые ошибки стоит избегать?

Насилие

Никогда не следует применять насилие к кошкам, так как это может угрожать их жизни. Животное значительно меньше человека, и даже легкий шлепок может причинить ему боль.

Кроме того, кошки плохо реагируют на агрессию со стороны человека, что затрудняет установление доверительных и любящих отношений.

Поэтому специалисты рекомендуют использовать метод позитивного подкрепления вместо физического наказания.

Хвост

Не рекомендуется трогать хвост питомца, так как это может вызывать у него неприятные ощущения. Если в доме есть маленькие дети, важно объяснить им, что трогать хвост нельзя, чтобы избежать жестокого обращения с животным.

Усы

Трогать усы также не следует, так как это важный орган чувств для кошки. Во-первых, такое внимание может вызвать у нее чувство угрозы. Во-вторых, вы можете случайно повредить усы, что усложнит жизнь питомцу.