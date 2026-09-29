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Три ошибки владельца, которые могут обидеть кошку 2 713

В мире животных
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три ошибки владельца, которые могут обидеть кошку

Правильное поведение с питомцем способствует хорошим отношениям: у кошки не будет причин для обиды.

 

Тем не менее, не все владельцы учитывают особенности кошек и их восприятие мира. Какие три ключевые ошибки стоит избегать?

Насилие

Никогда не следует применять насилие к кошкам, так как это может угрожать их жизни. Животное значительно меньше человека, и даже легкий шлепок может причинить ему боль.

Кроме того, кошки плохо реагируют на агрессию со стороны человека, что затрудняет установление доверительных и любящих отношений.

Поэтому специалисты рекомендуют использовать метод позитивного подкрепления вместо физического наказания.

Хвост

Не рекомендуется трогать хвост питомца, так как это может вызывать у него неприятные ощущения. Если в доме есть маленькие дети, важно объяснить им, что трогать хвост нельзя, чтобы избежать жестокого обращения с животным.

Усы

Трогать усы также не следует, так как это важный орган чувств для кошки. Во-первых, такое внимание может вызвать у нее чувство угрозы. Во-вторых, вы можете случайно повредить усы, что усложнит жизнь питомцу.

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