Кошек нужно любить на расстоянии и не принимать их отстраненность на свой счет, но некоторые породы отличаются более ласковым и общительным характером.

Тем не менее, из любого правила есть исключения: некоторые породы кошек отличаются более ласковым и общительным характером.

Какие именно? Об этом расскажем ниже.

Мейн-кун

Для большинства людей мейн-куны — это огромные кошки с кисточками на ушах. Несмотря на свои размеры, они совсем не опасны.

Эта порода считается одной из самых дружелюбных, ласковых и игривых, что делает их отличным выбором для семей с маленькими детьми и другими животными.

Мейн-куны любят следовать за хозяевами по дому, развлекать их своими выходками или уютно дремать рядом. Кроме того, они довольно умны и могут обучаться основным командам, что порой сравнивают с собачьими способностями.

Сиамская кошка

Эта порода известна своими ярко-голубыми глазами, любознательным характером и привязанностью к людям. Легенда гласит, что ее предки жили в храмах в Таиланде, известном когда-то как Сиам.

Современные сиамские кошки очень ласковы и преданны своим хозяевам. Они нуждаются в постоянном общении и могут громко мяукать, если не получают должного внимания.

Рэгдолл

Пушистые рэгдоллы — это относительно новая порода, выведенная в 1960-х годах. Они обожают сидеть на коленях и не против, чтобы их переносили с места на место, что и объясняет их название: в переводе с английского ragdoll означает «тряпичная кукла».

Эти кошки славятся своим мягким и покладистым характером, что делает их идеальными для семей с детьми или пожилыми людьми. Они ласковы и игривы, но не слишком активны, и могут даже встречать хозяев у двери, как собаки.

Сфинкс

Сфинксы — одна из самых очаровательных и дружелюбных пород, несмотря на их необычный внешний вид. Лишенная шерсти кожа появилась у них в результате генетической мутации. Чтобы согреться, сфинксы часто прижимаются к хозяевам или другим животным, что делает их очень ласковыми.

Это энергичные и игривые создания, которые любят быть в центре внимания и с радостью развлекают своих владельцев.

Бирманская кошка

Тот, кто считает собаку лучшим другом человека, возможно, не слышал о бирманской породе. Согласно легенде, первая кошка с необычным окрасом и небесно-голубыми глазами жила в Бирме, ныне Мьянме, и была награждена богиней за защиту своего хозяина.

Верность людям остается одной из самых ценных характеристик бирманской породы. Эти длинношерстные красавицы добродушны, спокойны и общительны. Они не любят одиночество и прекрасно подходят для семей с другими животными, но могут быть и единственными питомцами, если получают достаточно внимания.

Хотя все перечисленные породы кошек отличаются дружелюбием, важно помнить, что у каждого котенка есть свой характер. Поэтому не удивляйтесь, если встретите независимого мейн-куна или невозмутимого сфинкса. При выборе питомца ориентируйтесь не только на характеристики породы, но и на свои чувства.