Исследования показывают, что правовые меры, восстановление среды обитания и реинтродукция способствуют улучшению биоразнообразия в европейских странах.

В Европе наблюдается рост популяций волков, бурых медведей, орланов-белохвостов и других животных. Об этом говорится в отчете «Возвращение европейской дикой природы», подготовленном по заказу некоммерческой организации Rewilding Europe. Информацию предоставляет The Guardian.

Исследователи проанализировали данные о 50 видах дикой фауны, чья численность и географическое распространение увеличились за последние 40 лет. По их словам, эффективная правовая защита, восстановление среды обитания и реинтродукция (повторное заселение) способствуют улучшению биоразнообразия.

«Состояние подавляющего большинства популяций улучшилось благодаря усилиям человека», — отметила один из авторов отчета Луиза Макрей из Лондонского зоологического общества.

Среди хищников быстрее всех вернулся серый волк. На протяжении столетий их убивали люди, и лишь в 1970-х годах начался период упадка, когда оставалось всего несколько популяций на ограниченных участках на юге и северо-востоке Европы.

С момента принятия законодательной защиты и изменения отношения людей к этим животным, численность волков в Европе увеличилась на 1800%. Сегодня в странах региона обитает 17 тыс. особей.

Популяция орланов-белохвостов также возросла и достигла 12,5 тыс. птиц. По всей Европе их поголовье увеличилось на 445% с 1970 по 2018 год, в основном благодаря законодательным запретам на вредные пестициды.

С 1960 года европейская популяция бурых медведей увеличилась на 44% благодаря улучшенной правовой защите.

«Сосуществование с такими видами, как хищники, по-прежнему является проблемой, но отношение меняется — мы все еще учимся жить рядом с этими животными», — уточнила Луиза Макрей.

В отчет не были включены ни насекомые, ни растения, отчасти потому, что данных о долгосрочных тенденциях в их отношении гораздо меньше.

Несмотря на положительные результаты, дикая природа по-прежнему исчезает с рекордной скоростью по всей планете: 1 млн видов находятся под угрозой исчезновения, а подавляющее большинство охраняемых ландшафтов в Европе находится в плохом или очень плохом состоянии.

Хотя многие из этих видов продемонстрировали восстановление за последние 40 лет, это следует за столетиями упадка, поэтому ни один из них не достиг численности, на которую мог бы рассчитывать в иных обстоятельствах.