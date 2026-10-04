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Летающие лягушки: удивительные создания 0 19

В мире животных
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лягушка

Древесные лягушки Юго-Восточной Азии и Мадагаскара.

 

Летающие лягушки стали первыми земноводными, которые смогли подняться в воздух. Первые экземпляры этих удивительных существ были обнаружены Альфредом Уоллесом. Во время своих путешествий по Малайзии в середине XIX века натуралист сделал множество интересных открытий, но именно летающие лягушки поразили его больше всего.

Уоллес писал: «Одним из самых редких и интересных животных, которых я увидел на Борнео, была большая древесная лягушка, принесенная мне работником-китайцем. Он утверждал, что видел, как лягушка, словно плывя, слетела наискосок с высокого дерева». При внимательном осмотре находки Уоллес заметил, что на передних и задних лапах лягушки были большие перепонки. Когда она растопыривала пальцы, площадь перепонок увеличивалась, что позволяло ей лучше планировать в воздухе. Кроме того, это необычное животное могло надуваться, как маленький воздушный шарик, а на кончиках пальцев имелись присоски, помогающие карабкаться по веткам.

Уоллес предположил, что эта лягушка может планировать в воздухе, перепрыгивая с дерева на дерево. И действительно, многие путешественники наблюдали, как летающие лягушки преодолевают расстояния свыше 10 метров — настоящий подвиг для этого небольшого (до 20 см) существа.

Летающие лягушки принадлежат к семейству веслоногих лягушек. Все они обитают в тропических лесах, большинство из них никогда не спускаются на землю и выводят потомство на деревьях, создавая гнезда из выделяемой самкой слизи, взбитой в густую пену. Некоторые виды этого семейства обитают в воде и используют свои широкие перепонки на лапах в качестве весел.

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