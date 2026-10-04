Ученые до сих пор не пришли к единому мнению: скучает ли кошка по хозяевам, когда остается одна, или ей просто становится скучно наедине с собой.

Некоторые предполагают, что эти животные могут испытывать разочарование, если владелец надолго исчезает из их поля зрения.

Так или иначе, не рекомендуется оставлять любимца в одиночестве слишком часто — это может вызвать у него стресс.

Эксперты выделили несколько признаков, указывающих на то, что вашему питомцу не хватает внимания.

1. Очень много ест

Это одна из самых очевидных реакций на стресс. Многие люди тоже склонны заедать негативные эмоции, и с кошками происходит то же самое.

Например, если она проводит дни в одиночестве, без общения и ласки, то начинает много есть, чтобы как-то развлечь себя, что негативно сказывается на её здоровье.

2. Постоянно спит

Считается, что кошка может спать круглые сутки — и это нормально. Однако сон здорового и удовлетворенного жизнью питомца не должен превышать 16-18 часов в сутки.

Если это время увеличивается, и во время бодрствования кошка выглядит вялой и мало двигается, это может свидетельствовать о скуке.

3. Чрезмерно вылизывает себя

Избыточный уход за шерстью также может быть признаком скуки. Частые «банные процедуры» могут привести к воспалениям на коже и проблемам с кишечником, вплоть до непроходимости из-за попадания шерсти в кишечный тракт.

Уделяйте больше внимания кошке, иначе может потребоваться визит к ветеринару.

4. Портит вещи хозяина

Вам может показаться, что кошка пытается вывести вас из себя, когда точит когти о диван или разбрасывает вещи по дому.

Но важно понимать, что причина такого поведения часто кроется в скуке. Питомец ищет себе занятие и ждет вашей реакции — неважно, негативной или позитивной.

5. Проявляет агрессию по отношению к другим животным

Если кошка портит жизнь другому питомцу, например, котенку или щенку, это может быть следствием скуки.

Возможно, ваша любимица — лидер и доминант, ей нравится подчинять слабых, что хоть как-то разнообразит её будни.

Что делать хозяину

Прежде всего, уделяйте больше внимания своей кошке. Ласкайте, играйте, разговаривайте с ней. Также стоит приобрести игрушки, которые развлекут питомца, пока вас нет дома.

Например, съедобные игрушки помогут кошке проявить охотничий инстинкт. Успокоить кошку, испытывающую стресс, могут игрушки с кошачьей мятой.

Обеспечьте доступ к окну, чтобы кошка могла наблюдать за происходящим на улице — это может отвлечь её от скуки. Однако не оставляйте окно открытым и следите за безопасностью.

Не запирайте скучающее животное в комнате: это только усугубит ситуацию. Дайте кошке больше свободы.

Если у питомца на фоне скуки и стресса появились проблемы со здоровьем (ожирение, заболевания кишечника, выпадение шерсти), обязательно обратитесь к ветеринару.