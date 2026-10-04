Когда кот трется о ноги, это может быть проявлением любви, но не всегда.

Кошки обладают территориальным поведением. Им важно, чтобы их хозяин был «промаркирован» их запахом. На нижней стороне мордочки, лапах и у основания хвоста у животных расположены железы, выделяющие пахучий секрет.

Когда кошки кружат вокруг вас и трутся о ноги, они оставляют свой запах, как бы сообщая: «Этот человек мой!»

Кроме того, кошки могут использовать ласку, чтобы добиться своего. Проявляя нежность, они как бы «замыкают» хозяина в круг и постепенно ведут его туда, куда им нужно, например, к переполненному лотку или пустой миске. И вот вы уже делаете то, чего ожидает ваш любимец.

Однако иногда такое поведение может указывать на проблемы со здоровьем. Если кошка ходит по кругу и у нее нарушена координация движений, это может быть признаком инфекций уха, травм головы, гипертонии, гипогликемии или нарушений вестибулярного аппарата. В группе риска находятся пожилые кошки с хроническими заболеваниями.

Дополнительные тревожные симптомы включают слюнотечение с одной стороны рта, сухость в одном глазу и рвоту. В таких случаях требуется помощь ветеринара.

Любите своих питомцев, уделяйте им больше времени, и они никогда не будут скучать!