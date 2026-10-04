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Знают ли птицы о законах аэродинамики? 0 41

В мире животных
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Птицы

Да, они используют эти законы.

 

Уходящий в даль птичий клин всегда привлекает наше внимание и восхищает своей красотой и гармонией. Однако это удивительное явление имеет и практическое объяснение.

Журавли, гуси и многие другие виды птиц формируют клин для облегчения долгих перелетов. Когда вожак стаи делает мах крылом вниз, за ним возникает восходящая струя. Птицы, находящиеся позади, особенно молодые и менее сильные, используют эту струю, чтобы быть вытолкнутыми вперед. Таким образом, часть аэродинамической нагрузки ложится на вожаков и наиболее сильных, упитанных птиц, которые всегда находятся в передней части клина.

По расчетам орнитологов, такое «строение» во время полета позволяет птицам сократить энергозатраты на 25%.

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Редакция BB.LV
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