Уходящий в даль птичий клин всегда привлекает наше внимание и восхищает своей красотой и гармонией. Однако это удивительное явление имеет и практическое объяснение.

Журавли, гуси и многие другие виды птиц формируют клин для облегчения долгих перелетов. Когда вожак стаи делает мах крылом вниз, за ним возникает восходящая струя. Птицы, находящиеся позади, особенно молодые и менее сильные, используют эту струю, чтобы быть вытолкнутыми вперед. Таким образом, часть аэродинамической нагрузки ложится на вожаков и наиболее сильных, упитанных птиц, которые всегда находятся в передней части клина.

По расчетам орнитологов, такое «строение» во время полета позволяет птицам сократить энергозатраты на 25%.