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Жизнь на Земле зародилась в морских брызгах — новое исследование 0 80

В мире животных
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жизнь на Земле зародилась в морских брызгах — новое исследование

Исследователи из Университета Пердью в Индиане (США) сделали открытие о происхождении жизни на Земле.

 

Ученые утверждают, что строительные блоки для всех живых существ возникли спонтанно — из капель морской воды.

По словам исследователей, жизнь на Земле появилась в результате «химического Большого взрыва», когда морские брызги встретились с воздухом. «По сути, это химия, лежащая в основе происхождения жизни», — заявили эксперты.

Большинство ученых согласны с тем, что химические вещества, необходимые для жизни, были доставлены на Землю астероидами и кометами. Однако долгое время исследователи были озадачены тем, как эти простые молекулы и аминокислоты могли появиться. Считалось, что ингредиенты соединялись медленно, по крупицам, но новая теория предполагает, что жизнь возникла внезапно.

Ведущий автор научной работы, профессор Грэм Кук, считает, что «первичные молекулы, простые аминокислоты спонтанно образовывали пептиды, строительные блоки жизни, в каплях чистой воды». «Скорость реакций в каплях от ста до миллиона раз выше, чем у тех же химических веществ, реагирующих в объемном растворе», — добавил Грэм Кук. Это ускорение делает катализаторы ненужными. Понимание того, как работает этот процесс, является «святым Граалем» химии, заявил ученый.

На протяжении десятилетий ученые предполагали, что жизнь зародилась в океане, но химический состав первых блоков и организмов оставался загадкой. Когда Земля сформировалась 4,5 миллиарда лет назад, она представляла собой стерильный каменный шар, разбитый метеоритами и покрытый ковром извергающихся вулканов. Однако в течение миллиарда лет она была заселена микроорганизмами, и сегодня жизнь охватывает каждый миллиметр планеты: от самых высоких гор до самых глубоких морей. Более столетия величайшие умы мира спорят о том, что именно дало начало жизни.

Сырые аминокислоты, которые ежедневно доставляются метеоритами, могут вступать в реакцию и соединяться друг с другом, образуя пептиды. Однако удивительно, что строительные блоки белков возникают при отсутствии молекулы воды, что крайне маловероятно во влажной или океанической среде, сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Профессор Грэм Кук, эксперт в области химии ранней Земли, провел более 10 лет, используя масс-спектрометрические сканеры для анализа химических реакций в каплях, содержащих воду. На окраинах, где капля соприкасается с атмосферой, могут происходить невероятно быстрые реакции, превращающие абиотические аминокислоты в строительные блоки жизни. Места, где морские брызги взлетают в воздух, а волны бьются о сушу, или где пресная вода с шумом стекает по склону, были благодатными ландшафтами для потенциальной эволюции жизни, считает ученый.

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