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Можно ли выгуливать кошку: мнения экспертов 0 119

В мире животных
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли выгуливать кошку: мнения экспертов

Как часто можно увидеть кота на шлейке? На самом деле, это довольно редкое зрелище.

 

Существует мнение, что гулять следует только с собаками, а кошки предпочитают оставаться дома. Но кто сказал, что кошкам нельзя гулять?

Многие считают, что это опасно и нецелесообразно, однако стоит разобраться в этом вопросе подробнее.

Эксперты поделились полезной информацией.

Когда можно выгуливать кошку

Прежде чем начать прогулки с кошкой, важно убедиться, что это принесет ей удовольствие.

Это зависит от характера питомца. Если кошка активная и любопытная, ей будет интересно наблюдать за происходящим на улице, и она, скорее всего, оценит свежий воздух.

Польза от выгула кошки

Во-первых, прогулки обеспечивают физическую активность, что способствует поддержанию здоровья животного.

Во-вторых, на улице кошка сталкивается с множеством звуков, движений и людей, что помогает ей развивать умственные способности и предотвращает старение мозга.

После прогулки у кошки будет меньше энергии для скуки и разрушений в квартире.

Кроме того, она станет более спокойной во время поездок и визитов к ветеринару.

Прогулка подарит кошке множество впечатлений, что обязательно её порадует.

Опасности при выгуле кошки

Теперь рассмотрим возможные опасности и способы их предотвращения.

• Драки с другими животными, машины и риск потеряться — это опасности, которые могут подстерегать кошек на свободном выгуле. Чтобы избежать этого, лучше выгуливать питомца на поводке.

• Болезни и инфекции. Регулярные прививки и осмотр после прогулки помогут минимизировать риски.

• Стресс. Это временное явление. Первая прогулка может быть сложной как для кошки, так и для её владельца.

Чтобы выгуливать кошку было комфортнее, стоит приучать её к этому постепенно. Сначала дайте ей познакомиться со шлейкой, затем наденьте её на кошку. И только когда она привыкнет к новому «наряду», можно ненадолго выйти на улицу, желательно в спокойные места.

Важно помнить, что не каждая кошка согласится на такие прогулки, и если она не проявляет интереса или испытывает дискомфорт, не стоит заставлять её гулять.

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