Если в лесу замечен медведь, который не проявляет агрессии, жителям следует сообщить об этом на портале Dabas dati, сообщили в Управлении охраны природы (DAP).

Если медведь встречен в лесу, поле или возле хутора, при этом животное избегает людей, не проявляет интереса к жилью и не ведет себя агрессивно, информацию о таком наблюдении следует передать через портал Dabas dati.

В DAP отмечают, что по мере роста популяции медведей в Латвии все чаще фиксируются случаи, когда эти дикие животные появляются в населенных пунктах или возле отдельных домов.

Чтобы обеспечить безопасность людей и предотвратить конфликты, Управление охраны природы призывает жителей запомнить порядок действий и в зависимости от ситуации обращаться в соответствующие службы.

Если медведь регулярно появляется в населенном пункте или неоднократно возвращается к домам, причиной чаще всего становится легкодоступная пища: неправильно хранящиеся отходы, компост с остатками еды, неубранные опавшие фрукты, незащищенные пасеки или оставленный на улице корм для домашних животных.

О присутствии такого медведя необходимо незамедлительно сообщить в самоуправление или муниципальную полицию, чтобы установить причины появления животного и устранить источники, которые его привлекают. Своевременные меры помогают не допустить, чтобы медведь привык к присутствию людей и продолжал возвращаться в населенные пункты.

Если медведь оказался в городе или густонаселенном районе, не боится людей, проявляет агрессию либо представляет непосредственную угрозу безопасности, необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренной помощи 112 или обращаться в муниципальную полицию.

В таких случаях оперативные службы совместно со специалистами оценивают ситуацию и принимают необходимые меры — организуют принудительное удаление животного из города, а в случае крайней опасности могут принять решение о его ликвидации, предварительно связавшись с Управлением охраны природы и получив разрешение.

Жителям категорически запрещено вмешиваться в работу специалистов, поскольку присутствие посторонних повышает риск как для населения, так и для сотрудников оперативных служб.

DAP также напоминает, что не следует пытаться прогнать медведя, приближаться к нему, фотографировать или снимать его с близкого расстояния. Любое приближение или провоцирование животного увеличивает опасность как для человека, так и для самого медведя.

При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, держаться на расстоянии и дать животному возможность беспрепятственно уйти.

Медведь — дикое животное, которое в естественных условиях избегает человека. Безопасное сосуществование возможно, если люди не создают условий, привлекающих животных к населенным пунктам, и своевременно сообщают о ситуациях, требующих вмешательства специалистов.

По данным мониторинга за 2025 год, в Латвии обитает не менее 190 бурых медведей. Для оценки их популяции проводится комплексный мониторинг, включающий сбор образцов с ДНК, генетический анализ, изучение пространственных данных, полевые наблюдения и сообщения жителей. Последние являются важным дополнительным источником информации и помогают лучше понять распространение медведей и маршруты их перемещения.