Некоторые люди ошибочно полагают, что собакам достаточно удовлетворения базовых потребностей для счастья.

Однако это не так.

Собака — социальное животное, которому важно ощущать связь с членами семьи, ведь она считает их своей стаей.

Если вы хотите понять, как чувствует себя ваша собака, стоит обратить внимание на ее поведение. Какие признаки могут указывать на то, что питомец испытывает одиночество?

Лай и вой

Если собака постоянно издает неприятные звуки, стоит выяснить, сколько времени вы проводите вместе. Обычно "голосовая активность" является признаком того, что собака скучает по обществу и интересным занятиям.

Проблемы с поведением

Если воспитанная собака вдруг начинает вести себя плохо, стоит разобраться в причинах таких изменений. Эксперты считают, что таким образом животное может пытаться привлечь внимание владельцев. Также могут проявляться и другие странности: некоторые собаки начинают себя кусать, а другие — есть странные предметы, от штукатурки до камней.

Неожиданные "сюрпризы"

Взрослая собака может удовлетворять свои потребности во время прогулки и умеет терпеть. Если же она начала оставлять "неприятные сюрпризы" дома, это может свидетельствовать о ее психологическом дискомфорте.

Поэтому старайтесь уделять своему питомцу больше времени.