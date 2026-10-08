Большинство пустынных животных проводят значительное время под землей и активны преимущественно ночью, что помогает им избегать перегрева. Влага им требуется нечасто и в небольших количествах. Они получают её из растений, которыми питаются, например, из сочных кактусов.

Песчанки, обитающие в пустынях, получают достаточно жидкости из зерен и корешков. Пища, которую они хранят в своих норах, впитывает влагу из воздуха, который они выдыхают. Эти грызуны могут обходиться без воды на протяжении всей своей жизни.

В общем, в местах, где отсутствуют источники воды, можно встретить лишь немногие виды млекопитающих.