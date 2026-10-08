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Как животные в пустыне утоляют жажду? 0 77

В мире животных
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как животные в пустыне утоляют жажду?

Они получают влагу из пищи.

 

Большинство пустынных животных проводят значительное время под землей и активны преимущественно ночью, что помогает им избегать перегрева. Влага им требуется нечасто и в небольших количествах. Они получают её из растений, которыми питаются, например, из сочных кактусов.

Песчанки, обитающие в пустынях, получают достаточно жидкости из зерен и корешков. Пища, которую они хранят в своих норах, впитывает влагу из воздуха, который они выдыхают. Эти грызуны могут обходиться без воды на протяжении всей своей жизни.

В общем, в местах, где отсутствуют источники воды, можно встретить лишь немногие виды млекопитающих.

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