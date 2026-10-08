Несколько существ претендуют на этот титул.

Считается, что самым сильным ядом обладает кубомедуза Chironex fleckeri (морская оса), которая встречается в прибрежных водах Северной Австралии и Юго-Восточной Азии.

С ней соперничают лягушки из рода листолазов, обитающие в дождевых лесах Центральной и Южной Америки, особенно листолаз ужасный — Phyllobates terribilis (на фото), а также тихоокеанские рыбы иглобрюхи, известные под собирательным названием рыба фугу.

Самая мощная разовая доза яда принадлежит тайпану: эта австралийская змея может впрыскивать жертве до 110 миллиграммов яда, что достаточно, чтобы убить около 100 человек.