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Какое животное является самым ядовитым? 0 236

В мире животных
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое животное является самым ядовитым?

Несколько существ претендуют на этот титул.

 

Считается, что самым сильным ядом обладает кубомедуза Chironex fleckeri (морская оса), которая встречается в прибрежных водах Северной Австралии и Юго-Восточной Азии.

С ней соперничают лягушки из рода листолазов, обитающие в дождевых лесах Центральной и Южной Америки, особенно листолаз ужасный — Phyllobates terribilis (на фото), а также тихоокеанские рыбы иглобрюхи, известные под собирательным названием рыба фугу.

Самая мощная разовая доза яда принадлежит тайпану: эта австралийская змея может впрыскивать жертве до 110 миллиграммов яда, что достаточно, чтобы убить около 100 человек.

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