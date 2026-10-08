Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какую воду употребляют киты и дельфины? 0 92

В мире животных
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какую воду употребляют киты и дельфины?

Киты и дельфины, а также тюлени и моржи, пьют морскую воду.

 

Излишки солей выводятся из организма с помощью почек. У морских млекопитающих почки устроены более сложно, чем у наземных животных.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое животное является самым ядовитым?
Изображение к статье: медведь
Изображение к статье: Можно ли выгуливать кошку: мнения экспертов
Изображение к статье: Кошка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Елене Крейле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Браже
Политика
1
Изображение к статье: Необычная «побелка» для деревьев и кустарников: советы знатоков
Дом и сад
Изображение к статье: Почему не стоит хранить морковь рядом с яблоками
Дом и сад
Изображение к статье: Как приготовить жаркое в тыкве: пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как определить, что ваша собака чувствует себя одинокой: советы экспертов
В мире животных
Изображение к статье: Елене Крейле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Браже
Политика
1
Изображение к статье: Необычная «побелка» для деревьев и кустарников: советы знатоков
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео