Киты и дельфины, а также тюлени и моржи, пьют морскую воду.
Излишки солей выводятся из организма с помощью почек. У морских млекопитающих почки устроены более сложно, чем у наземных животных.
×
Киты и дельфины, а также тюлени и моржи, пьют морскую воду.
Излишки солей выводятся из организма с помощью почек. У морских млекопитающих почки устроены более сложно, чем у наземных животных.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.
Оставить комментарий