Многие люди любят окружать себя домашними питомцами, так как это способствует улучшению настроения.

Некоторые люди опасаются приводить в дом другое животное, если у них уже есть кошка. Но оправданы ли такие страхи?

Не стоит думать, что наличие одной кошки является препятствием для появления новых питомцев. Животные по своей природе общительны и коммуникабельны, поэтому они могут подружиться с новым членом семьи.

Тем не менее, существуют определенные нюансы, на которые обращают внимание специалисты.

Если выбранный питомец потенциально может стать объектом охоты для кошки (например, птички, мышки, хомячки и другие мелкие животные), то заводить их не рекомендуется.

У кошки сработает инстинкт охотника, и даже если она не навредит новому питомцу, то будет постоянно его пугать.

Поэтому лучше рассмотреть возможность заведения еще одной кошки или собаки. Если вы решили взять кошку, то предпочтительнее выбрать котенка, так как у них больше шансов подружиться. Также стоит учитывать, что разнополые животные обычно ладят лучше.

При выборе собаки также рекомендуется брать щенка, чтобы ваши питомцы могли хорошо ладить. Взрослую собаку стоит брать только в том случае, если она уже имела опыт совместного проживания с кошками.