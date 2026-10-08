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Погладьте вашу собаку: контакт с животным полезен для мозга 0 61

В мире животных
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погладьте вашу собаку: контакт с животным полезен для мозга

Исследования показывают, что гладить собаку не только приятно, но и положительно влияет на работу мозга человека.

 

Анализы показали, что при взаимодействии с собакой повышается активность в префронтальной коре, отвечающей за социальное и эмоциональное взаимодействие, принятие решений и внимание.

В исследовании использовался метод функциональной спектроскопии ближнего инфракрасного излучения, что позволило наблюдать активность мозга с помощью инфракрасного света без необходимости прямого вмешательства.

Для эксперимента были приглашены 19 человек и три собаки (джек-рассел-терьер, золотистый ретривер и голдендудль). Добровольцы и животные не были знакомы друг с другом.

Каждый участник трижды гладил собаку и столько же раз — плюшевого льва Лео с грелкой внутри для имитации живого тепла.

Ученые отслеживали пять уровней взаимодействия: нейтральный, наблюдение, ощущение, поглаживание и снова нейтральный. Приборы показали, что с момента знакомства с собакой до четвертой фазы активность мозга в лобной части значительно увеличивалась.

Изменения в префронтальной коре указывали на то, что человек становился все более эмоционально вовлеченным и внимательным. При этом, когда собака уходила, стимулирующие эффекты сохранялись, а при возвращении собаки мозговая активность возрастала еще больше.

Префронтальная кора реагировала и на плюшевого Лео, однако уровень активности был значительно ниже, чем при взаимодействии с собаками.

Результаты имеют клиническое значение для пациентов с дефицитом мотивации, внимания и социально-эмоционального функционирования. Включение животных в терапию может улучшить эмоциональную вовлеченность и внимание.

Поскольку ни один из владельцев собак не участвовал в эксперименте, авторы планируют в будущем изучить взаимодействие с личными питомцами. Также все добровольцы были здоровыми людьми, поэтому необходимо провести эксперимент с участием волонтеров, имеющих социальные и эмоциональные проблемы.

Если общение с собакой активирует мозг таких людей, канистерапия может стать распространенным методом помощи в будущем.

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