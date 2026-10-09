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Как проще всего прихлопнуть муху, объясняет инженер 0 309

В мире животных
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как проще всего прихлопнуть муху, объясняет инженер

Что эффективнее в борьбе с назойливым насекомым — ладонь, свернутая газета или мухобойка?

 

Наука может объяснить множество явлений, которые мы наблюдаем в повседневной жизни, особенно когда речь идет о физике. Журнал "Вокруг света" обратился к ученому с вопросом, какой инструмент наиболее эффективен для борьбы с надоедливой мухой.

Инженер по космической геодезии и навигации Николай Журавлев объяснил: «Рука с мухобойкой длиннее руки без мухобойки, поэтому при одинаковой угловой скорости у нее возникает более высокая линейная скорость. Как известно, кинетическая энергия определяется формулой: масса, умноженная на квадрат скорости, деленная на два».

Это означает, что энергия, прикладываемая к мухе, увеличивается пропорционально квадрату скорости. Таким образом, мухобойка и газета оказывают значительно большее воздействие на муху.

«Когда муха сидит на стене, включается еще и психологический фактор: рукой мы бьем гораздо осторожнее (а значит, медленнее), и у мухи больше шансов успеть улететь», — добавил Николай Журавлев.

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