Что эффективнее в борьбе с назойливым насекомым — ладонь, свернутая газета или мухобойка?

Наука может объяснить множество явлений, которые мы наблюдаем в повседневной жизни, особенно когда речь идет о физике. Журнал "Вокруг света" обратился к ученому с вопросом, какой инструмент наиболее эффективен для борьбы с надоедливой мухой.

Инженер по космической геодезии и навигации Николай Журавлев объяснил: «Рука с мухобойкой длиннее руки без мухобойки, поэтому при одинаковой угловой скорости у нее возникает более высокая линейная скорость. Как известно, кинетическая энергия определяется формулой: масса, умноженная на квадрат скорости, деленная на два».

Это означает, что энергия, прикладываемая к мухе, увеличивается пропорционально квадрату скорости. Таким образом, мухобойка и газета оказывают значительно большее воздействие на муху.

«Когда муха сидит на стене, включается еще и психологический фактор: рукой мы бьем гораздо осторожнее (а значит, медленнее), и у мухи больше шансов успеть улететь», — добавил Николай Журавлев.