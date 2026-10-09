Люди часто полагаются на интуицию, предчувствуя грядущие события, и воспринимают это как чудо. Однако у животных есть способности, которые мы утратили за время эволюции: эхолокация, сверхчувствительность кожи и обоняние. Поэтому информация о животных, предчувствующих катастрофы, имеет под собой основание.

Все на берег!

В летописях Древнего Китая есть запись о том, как в холодном январе 1556 года жители центральных районов Поднебесной наблюдали необычное явление: сотни тысяч змей, неожиданно пробудившиеся от спячки, стали выползать на поверхность, будто бы не замечая жуткого холода и снега. Уже тогда просвещённые люди догадывались о связи животного мира с предстоящими катастрофами, поэтому забили тревогу в ожидании бедствия.

Спустя несколько недель Китай пережил страшное землетрясение, погубившее жизнь почти миллиона человек. В те времена ещё не существовало технических средств для оперативного оповещения, да и наука не была столь прогрессивна. Впрочем, сегодня в распоряжении человечества есть биосейсмология.

Согласно этой дисциплине, животным становится некомфортно в условиях приближающейся катастрофы, они начинают паниковать и готовы на самоубийство, лишь бы избавиться от тревожных ощущений. В 2011 году в Новой Зеландии на берег выбросились сотни дельфинов, и никто не мог понять причину экологического бедствия. Однако через несколько дней после этого странного события техника зафиксировала подземные толчки, и вскоре произошло сильное землетрясение.

Подобные случаи не единичны. По всему миру учёные много лет фиксируют тесную связь не только фауны, но и флоры с грядущими природными несчастьями. В итоге появилось отдельное научное направление, хотя оно пока не признано официально.

Следите за рыбками

Ярким и неординарным человеком был советский учёный Павел Иустинович Мариковский. Талантливый учёный-энтомолог с мировым именем отличался не только необычным отчеством. Он был прекрасным художником, писателем, великолепным рассказчиком, первооткрывателем и человеком с большим секретом.

Однажды в детстве Павел наблюдал превращение гусеницы в бабочку. Это рядовое событие произвело на него огромное впечатление.

Родился он 28 июня 1912 года в Хабаровском крае в семье учителя, который много путешествовал по России с просветительской миссией и в конце концов осел с семьёй в Узбекистане. Там Павел впервые увидел величественную природу Средней Азии и влюбился в неё навсегда. Окончил Дальневосточный медицинский институт, попал на фронт и закончил войну в звании майора медицинской службы.

Перед войной Павел изучал опаснейших пауков-каракуртов и вывел способ спасения от смертельных укусов этого насекомого, что в будущем спасло много жизней. Но энтомология не была единственным его увлечением. В 18 лет он написал свою первую книгу «Полезные птицы Дальневосточного края», которую не хотели печатать, поскольку речь шла о птицах-хищниках. Так Павел первым поставил вопрос об охране хищных птиц.

После войны он переехал в Казахстан, где прошёл все неведомые тропы в степях и заповедниках.

А большой секрет Мариковского – это его интерес к йети. Да, серьёзный учёный действительно искал следы снежного человека! И на то были причины. «Я находил много его следов в районе Бектау-Ата в Прибалхашье. Потом один местный учёный написал возмущённое письмо: мол, я исходил там всё, но следы снежного человека мне не попадались. Но я видел там это существо! Как-то вечером оно отдыхало на горе, видимо, заснуло. Я долго наблюдал за ним. Потом йети встал и ушёл. Я ещё обратил внимание, что у него повадки, как у собаки» – так рассказывал о своём опыте Павел Иустинович.

В его коллекции древних наскальных рисунков есть доказательства существования йети, причём на одном из них это существо похищает двух женщин. Почему Мариковский не говорил об этом до распада СССР? Потому что его попросту отправили бы в психушку, и он это прекрасно понимал.

Но после 1991 года изыскания профессора оказались в свободном доступе. За свою жизнь он нарисовал более 400 картин, написал множество статей и книг, которые просто необходимо прочитать взрослым и детям. Павел Иустинович Мариковский скончался 10 ноября 2008 года.

Так вот, именно Мариковского считают отцом биосейсмологии – учения о предсказании места и времени землетрясения по аномальному поведению биообъектов. Он полагал, что даже изучение поведения домашних животных принесёт большую пользу человечеству, ведь они находятся ближе всего к своим хозяевам и быстро могут подать сигналы о приближении опасности.

Учёного удивили крошечные аквариумные рыбки неоны, чувствовавшие предстоящее землетрясение, даже если находились в 250 километрах от эпицентра! Поразительны и другие его открытия. Оказывается, кошки, собаки, свиньи, коровы и лошади предсказывают своим паническим поведением подземные толчки более чем за сутки, причём на расстоянии 100 километров!

Известны случаи, когда домашние питомцы в буквальном смысле спасали своих хозяев от неминуемой гибели. 5 октября 1948 года в Ашхабаде произошло страшное землетрясение, и есть немало свидетельств того, как животные пытались спасти людей. Один из свидетелей тех событий вспоминал: «Мы с женой работали в Ашхабаде. В ту ночь поздно вернулись домой. Спать легли не сразу. Я копался в бумагах. Жена читала. Дочка в коляске спала. Вдруг – чего не бывало ни разу – собака рванула с места и, схватив девочку за рубашку, кинулась к двери. Взбесилась! Я за ружьё. Выскочили с женой. И тут же сзади всё рухнуло».

Слоны уходят

Можно найти немало сведений не только в современных исследованиях, но и в старинных книгах XVIII–XIX веков. В Италии 5 февраля 1783 года люди, перепуганные странным поведением животных, стали массово отстреливать вывших собак. Тревогу вселяли также гуси и куры, которые буквально бились в двери сараев. Одновременно с этим из морских глубин на поверхность всплыли тысячи бездыханных рыбьих тушек.

«Нас сглазили! – кричали жители южных итальянских городов. – Дурное предзнаменование!» А через несколько дней в Неаполитанском королевстве произошло одно из самых сильных в истории землетрясений.

В 1792 году на Камчатке неожиданно исчезли все ласточки. Буквально через двенадцать часов на полуострове случилось мощное даже по камчатским меркам землетрясение.

Интересное поведение продемонстрировали осенью 1855 года животные в японском городе Эдо, ныне Токио. Сначала улетели все воробьи. Затем куры отказались возвращаться в курятники и остались на открытых пространствах. Их примеру последовали коровы. А 11 ноября землетрясение разрушило практически все поселения на острове Хонсю.

За несколько часов до смертельного землетрясения в югославском городе Скопье сторож местного зоопарка стал свидетелем необъяснимого поведения животных. Слон вдруг задрал хобот и стал издавать громкие жалобные звуки. Глухо завыла стая собак динго. Неуклюжий бегемот буквально выскочил из воды, а затем перепрыгнул полутораметровое ограждение! Перепуганные сотрудники зоопарка безуспешно пытались успокоить своих подопечных. И вдруг наступила полная тишина: все животные забились по углам и замолчали. Через некоторое время начались толчки силой 6,9 баллов по шкале Рихтера. 26 июля 1963 года в Скопье погибли 1070 человек, более трёх тысяч получили серьёзные ранения, а 75 процентов жилых строений было разрушено.

2004 год навсегда останется трагическим в истории Шри-Ланки. В ночь с 25 на 26 декабря тринадцать волн цунами обрушились на остров. Более 35 тысяч человек погибло, несколько десятков тысяч до сих пор числится без вести пропавшими…

Всё началось с землетрясения у берегов индонезийского острова Суматра с магнитудой 9,1 балла. Это третье по силе зафиксированное землетрясение в истории планеты. Из-за него образовались волны в Индийском океане, которые пошли в сторону многочисленных островов, в том числе на курортный Пхукет.

На Шри-Ланке есть уникальный заповедник Яла, где обитает множество животных, включая лангуров – священных обезьян Ханумана. За час до первой волны слоны направились вглубь острова, подальше от воды. За мудрыми гигантами последовало более двадцати видов птиц и животных. В этот момент в заповеднике находилось много людей – туристов и сотрудников. Почти все они погибли. Спаслись только те, кто доверился первобытному инстинкту и побежал вслед за лангурами.

Допустим, вы мэр Сан-Франциско

И хотя многое в биосейсмологии до сих пор остаётся теорией, биологи пришли к выводу, что такая чувствительность животных может исходить от вестибулярного аппарата, в котором содержатся микрокристаллы магнетита, или белок криптохром, обитающий в сетчатке большинства многоклеточных существ.

Но оказывается, что есть и сейсмочувствительные растения.

Во многих странах мира ведутся исследования в этой области. Японские учёные установили связь между землетрясениями и поведением акации. В преддверии катастрофы это растение «захлопывает» свои листочки. С его помощью было предсказано 18 землетрясений в районах Токио и Киото.

Королевская примула, которую жители острова Ява называют «цветком извержений» или «цветком разрушений», как выяснилось, зацветает только накануне извержения вулкана. Это смог объяснить белорусский учёный Е. Коновалов. Как оказалось, ультразвуковое поле, возникающее от вулкана, ускоряет движение растительных соков, что меняет расцветку лепестков примулы.

У профессора Дьюкского университета в США Александра Волкова есть несколько патентов, связанных с предсказанием и регистрацией землетрясений с помощью растений. К примеру, хорошо известное растение алоэ вера является идеальным предсказателем, если к его листьям подключить хлоросеребряные электроды.

Казалось бы, эти биоприборы нужно срочно внедрять, но всё не так просто. Как уверяет профессор, о многих своих открытиях он даже не может говорить: «Допустим, вы мэр Сан-Франциско и узнаёте, что через два дня будет землетрясение. Что станете делать? Если сообщите об этом людям, то в результате паники и давки может погибнуть или получить травмы даже больше людей, чем при землетрясении».

Вот такая неожиданная проблема может оттянуть внедрение системы мониторинга с помощью растений-сенсоров.

Русский географ и геолог Иван Мушкетов в конце XIX века подсчитал, что за четыре тысячи лет на земле от землетрясений погибло более 13 миллионов человек. Если бы биосейсмология появилась раньше, то жертв было бы куда меньше.

Девять жизней

Сегодня учёный мир говорит о нескольких тысячах видов животных, способных предвидеть катаклизмы. И речь не только о землетрясениях.

Многие представители фауны чутко улавливают не только колебания земной коры, но и недоступный человеку инфразвук. Самым простым примером служат обычные медузы. Давно замечено, что накануне шторма они уходят от берега в море, ведь мощные волны грозят разбить их о прибрежные камни.

Удивительная история произошла в США, где ласковый и спокойный пёс Джёрси неожиданно впился в ляжку хозяина, когда тот направлялся к приятелю, собираясь полетать с ним на частном самолёте. Джёрси буквально прокусил мужчине ногу, и прогулку пришлось отложить. На следующий день стало известно, что приятель хозяина на том самом самолёте разбился насмерть, врезавшись в скалу.

Менее чем за минуту в мае 1902 года погибли все жители города Сен-Пьер на острове Мартиника. Вулкан, который спал более полувека, пробудился и стал извергаться с такой яростью, что ни у кого не было шанса спастись. Кроме кошек. Животные за несколько дней до извержения, как по команде, покинули насиженные места и отправились на другую сторону Мартиники, которую вулкан пощадил.

То же самое произошло в исландском Вестманнаэйяре в 1973 году: за сутки до извержения вулкана Хельгафелдль все кошки покинули город.

Немало пользы кошачья «интуиция» принесла и во время Второй мировой войны. Недалеко от лондонских доков жила симпатичная кошечка Салли, которая изобрела собственную систему оповещения перед бомбардировками. Когда Салли чувствовала, что налёт близок, она врывалась в хозяйский дом, подбегала к стойке, где висели противогазы, и колотила по ней лапками, потом неслась к хозяйке и царапала её, пока та не шла в убежище. После этого кошечка перепрыгивала забор и бежала к соседям, громким мяуканьем выманивая их из дома. И только когда все оказывались в бомбоубежище, Салли сворачивалась в клубочек и мирно засыпала.

Ураганы тоже влияют на нервную систему представителей фауны. За 12 часов до прихода во Флориду разрушительного урагана Чарли (2004) стая из четырнадцати акул, за которой в течение нескольких лет наблюдали ихтиологи, срочно покинула место своего постоянного обитания и вернулась лишь через две недели, когда угроза миновала.

Несмотря на многочисленные факты, подтверждающие тесную связь приближающихся природных катаклизмов и поведения животных и растений, научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению. Есть преданные защитники биосейсмологии, но есть и яростные противники, главный аргумент которых таков: «Если прогноз не оправдается – с кого спрос?»

Но, возможно, нам стоит больше доверять живым существам, которые не утратили связь с природой.