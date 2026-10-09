Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кинолог объясняет, как сохранить хорошие отношения с собакой 0 114

В мире животных
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кинолог объясняет, как сохранить хорошие отношения с собакой

Чтобы наладить контакт с собакой, важно уважать ее личные границы и избегать физических наказаний, утверждает кинолог Владимир Голубев.

 

По словам специалиста, отношения с питомцем могут ухудшиться, если не поощрять его. Собака должна понимать, что ее поведение оценивается положительно; в противном случае она может испытывать стресс и терять доверие к своему хозяину.

С первого дня пребывания собаки в доме необходимо установить четкие правила, которые не будут меняться в зависимости от настроения владельца.

«Наверняка вам сложно сблизиться с человеком, от которого не знаешь, что ожидать. Собака чувствует то же самое, когда живет с непредсказуемым хозяином. Представьте, какой стресс испытывали бы вы, если бы не знали, что ждать от своего начальника», – отметил кинолог.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как определить, что ваша собака чувствует себя одинокой: советы экспертов
Изображение к статье: Какую воду употребляют киты и дельфины?
Изображение к статье: Можно ли заводить других животных, если у вас есть кошка: мнение специалистов
Изображение к статье: Погладьте вашу собаку: контакт с животным полезен для мозга

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мыло
Дом и сад
Изображение к статье: Самые дорогие виды мяса: что нужно знать
Еда и рецепты
Изображение к статье: Странная переписка
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет airBaltic
Бизнес
Изображение к статье: санкции
В мире
3
Изображение к статье: Криста Пайк
В мире
Изображение к статье: Мыло
Дом и сад
Изображение к статье: Самые дорогие виды мяса: что нужно знать
Еда и рецепты
Изображение к статье: Странная переписка
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео