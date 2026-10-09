Чтобы наладить контакт с собакой, важно уважать ее личные границы и избегать физических наказаний, утверждает кинолог Владимир Голубев.

По словам специалиста, отношения с питомцем могут ухудшиться, если не поощрять его. Собака должна понимать, что ее поведение оценивается положительно; в противном случае она может испытывать стресс и терять доверие к своему хозяину.

С первого дня пребывания собаки в доме необходимо установить четкие правила, которые не будут меняться в зависимости от настроения владельца.

«Наверняка вам сложно сблизиться с человеком, от которого не знаешь, что ожидать. Собака чувствует то же самое, когда живет с непредсказуемым хозяином. Представьте, какой стресс испытывали бы вы, если бы не знали, что ждать от своего начальника», – отметил кинолог.