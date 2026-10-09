Ветеринар объясняет, какие овощи можно добавить в рацион кошек и почему это может быть полезно.

— Кошки являются настоящими хищниками, и их рацион должен состоять на 85% из мяса. Однако овощи также могут быть полезны, — отмечает ветеринар и кинолог Лидия Лисичкина.

Основная ценность овощей для кошек заключается в клетчатке. Хотя клетчатка не содержит питательных веществ и не переваривается, она необходима для выведения проглоченной шерсти из желудка.

«Клетчатка способствует улучшению пищеварения и регулярному стулу. В рационе здоровой кошки клетчатка должна составлять около 3–5% от общего объема корма», говорит Лидия Лисичкина.

Кроме того, овощи являются источником влаги, что особенно важно, так как не все кошки любят пить воду. Иногда владельцы не обеспечивают достаточное количество воды или неправильно располагают миски в квартире.

В рацион кошки можно включать такие овощи, как огурцы, кабачки, морковь, цветную капусту, тыкву и различные зелени. Кошкам, живущим в квартирах, полезно выращивать специальную кошачью травку, так как им необходимо железо, которое содержится в зелени.

Какие овощи не рекомендуется давать кошкам?

Кошкам лучше избегать белокочанной капусты, лука, чеснока, авокадо, сырого или вареного картофеля, баклажанов, помидоров и любых бобовых культур, а также ревеня, перечисляет ветеринар.

— Объяснить, почему кошки могут интересоваться овощами, сложно. Это зависит от индивидуальных особенностей, и не все кошки будут есть овощи или натуральные продукты, — добавила Лидия Лисичкина.

Кошки ощущают вкус пищи в 18 раз слабее, чем люди. Вероятно, их привлекает влажность продукта, его консистенция, шершавость и твердость. Лизание продукта приносит кошкам удовольствие и успокаивает их нервную систему.

— Пристрастие к растительной пище не характерно для хищников и может указывать на проблемы со здоровьем. Это могут быть воспалительные процессы в ротовой полости или болезненные ощущения в ЖКТ. Если кошка начинает проявлять интерес к таким продуктам и глотает их кусками, стоит обратить на это внимание и, возможно, обратиться к ветеринару, — заключила Лидия Лисичкина.