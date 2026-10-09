У акул челюстные мышцы не могут самостоятельно прокачивать воду через жабры. Эти хищницы вынуждены делать это в движении, захватывая воду пастью. Поэтому акула может отдыхать, оставаясь на месте, не более часа. Если бы она уснула надолго, то могла бы погибнуть от недостатка кислорода.

Разные виды акул по-разному справляются с этой проблемой. Например, у собачьих акул и катранов за работу плавательных мышц отвечает спинной мозг, что позволяет им передвигаться во сне, подобно лунатикам.

Некоторые виды акул замечены в том, что они периодически долго лежат на дне, как акулы-няньки из семейства усатых акул. Они не плывут, но продолжают дышать, открывая и закрывая рот и согласовывая эти движения с работой глотки и жаберной мускулатуры. У многих придонных видов есть отверстия позади глаз (брызгальца), которые помогают циркуляции воды: через брызгальца акула втягивает воду, которая по специальному каналу направляется в жабры.

Также возможно, что некоторые акулы умеют спать "наполовину", как дельфины, у которых полушария головного мозга отдыхают по очереди. Такая акула может дремать и одновременно управлять плавниками и хвостом, что позволяет ей двигаться и дышать.