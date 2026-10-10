Некоторые особи волосистой цианеи (Cyanea capillata), относящейся к отряду дискомедуз, могут достигать впечатляющих размеров. Самый крупный известный экземпляр этой медузы был описан в XIX веке — его диаметр составлял 2,1 метра, а длина щупалец превышала 36 метров.

Эти медузы обитают в северных морях Атлантического и Тихого океанов, питаясь планктоном и другими медузами. Волосистые цианеи ловят своих жертв с помощью ядовитых щупалец, покрытых стрекательными клетками. Хотя яд этих медуз не представляет серьезной угрозы для человека, лучше избегать контакта с ними.